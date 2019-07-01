ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке 24 июня – 01 июля 2019 года

По данным ИАЦ «Альпари», после двух недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет одновременного роста курса всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,08% до 2,0433 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,78% и стоит 2,3251 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,11% и стоит 3,2387 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,23%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,39%, евро подешевел на 6,00%, а российский рубль подорожал на 4,04%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,91%. При этом доллар в средине недели успел обновить минимумы с начала года.

По предварительным данным, в мае объем международных резервных активов РБ вырос на $521,6 млн. (+6,9%), и на 1 июня составил $8,090 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, с начала года вырос на 3,0%, за последние 12 месяцев вырос на 6,2%.

ВВП Беларуси в сопоставимых ценах в январе-мае вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»