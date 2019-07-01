«Фридом Финанс»:: Бумаги Газпрома обеспечили рынок драйвером роста

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к середине торгов 1 июля прибавил 1,4%. Драйвером роста его обеспечили бумаги Газпрома, подорожавшие на 5,2%. Рынок позитивно отреагировал на новое свидетельство того, что на базе достигнутого преимущества в производственной сфере компания сосредотачивается на усилении своих позиций в сфере финансов. Глава Газпрома Алексей Миллер в пятницу заявил о намерении концерна сократить участие в строительных активах, так как это непрофильный для него бизнес. Информация отражает повышение шансов продолжение расширения доли дивидендов в чистой прибыли компании. К концу года руководство обещает принять новую дивидендную политику, которая предполагает выход на целевой уровень 50% чистой прибыли по МСФО в течение трех лет с учетом корректировок на неденежные статьи. Этот показатель приблизительно в два раза выше текущего, что обеспечивает значительный интерес инвесторов к Газпрому.



Поводом для фиксации инвесторами прибыли в бумагах НОВАТЭКа могла послужить информация о закрытии компанией сделки по продаже 10% Арктик СПГ-2 консорциуму японских инвесторов. Рынок, возможно, ожидает дополнительных данных о деталях сделки.



Акции Мосэнерго упали на 6% под влиянием дивидендной отсечки за 2018 год с учетом расчетов Т+2. Правда, для обычной реакции рынка на отсечку это падение котировок выглядит чрезмерным. В отсутствие сегодня значимой негативной информации о компании и с учетом динамики цен ряда других ликвидных бумаг, не исключено, что это снижение сформировано также за счет определенного усиления настроя рынка на фиксацию прибыли.



Информация о том, что Москва и Эр-Рияд договорились о продлении соглашения об ограничении добычи, повлияла на нефтяные цены очень позитивно. Однако сама по себе сделка о сокращении добычи до 32,5 млн баррелей в день уже неактуальна для рынка. С учетом наращивания предложения странами, не входящими в ОПЕК, для поддержания цен на приемлемом уровне ей требуется добывать приблизительно 30 млн баррелей в день, что и происходит. Таким образом, реальные результаты предстоящего в Вене саммита организации остаются для рынка далеко не очевидными.



До конца дня прогнозируем продолжение роста на российском фондовом рынке к диапазону 2800–2850 пунктов по индексу Мосбиржи. Пара USD/RUB к закрытию будет в пределах 62,80-63,05. По итогам текущей недели считаем возможным ослабление спроса на российские акции и поэтому воздерживаемся от покупок.