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ИК «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи установил новый максимум 2813,44 пункта

2 июля 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок завершает торги 1 июля в уверенном плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил почти 1,5% и установил новый исторический максимум на уровне 2813,44 пункта. РТС поднялся почти на 2%. Завтра ожидаю повторного тестирования рублевым индексом Мосбиржи уровня 2800 пунктов. Диапазон по нему — 2790-2820 пунктов. Долларовый РТС будет колебаться в пределах 1390-1420 пунктов.

В лидерах роста Газпром (+5,4%), Яндекс (+3,4%), а также Россети, котировки которых поднялись на 2,5% на новости о планируемой трансформации электросетевого комплекса страны, которая позволит сократить затраты примерно на 30%.

Глобальный фон позитивен. На мировых фондовых площадках присутствует интерес к рисковым активам. Азиатский фондовый рынок закрылся ростом более 2%. Европейские индексы завершают торги в зеленом секторе. Американские площадки демонстрируют положительную динамику в первой половине торгов.  За фондовыми площадками следует нефть, которая подорожала более чем на 1,8%, однако спустилась под отметку $66 за баррель, после сообщения о том, что Иран поддержит ограничение добычи в пределах предусмотренных соглашением девяти месяцев, но не планирует долгосрочного сотрудничества с ОПЕК. Краткосрочный ориентир по нефти: $64-68 за баррель.

Рубль к доллару укрепился до 62,8 при поддержке нефти и возросшего спроса на активы развивающихся стран. Краткосрочный ориентир для USD/RUBсоставляет 62,5-63,5, для пары EUR/RUB – 71-73.


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