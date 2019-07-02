ИАЦ «Альпари»: «Быки» вернули силу в ралли

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок вернулся к обновлению рекордов. Индекс МосБиржи в понедельник поднимался выше 2805 пунктов впервые в своей истории. Подобными максимумами в этом году мало кого можно удивить, конечно, но сам факт достоин внимания. Саммит G-20 прошел спокойно, заседание ОПЕК+ с большой долей вероятности завершится решением продлить соглашение о заморозке добычи, раз Россия уже сообщила о своем принципиальном согласии. Все настолько хорошо, что прямо не верится.

Индекс РТС сегодня вырос до 1406 пунктов и может подняться до 1415 пунктов как минимум.

В фокусе биржевого внимания снова акции «Газпрома»: тут есть фундаментальная поддержка в виде информации о готовности компании сокращать непрофильные активы, что дает шанс на дальнейшее продвижение темы с увеличением дивидендов. Такой драйвер рынок обойти вниманием не смог, и бумаги «Газпрома» снова вернулись на биржевую авансцену. Июньский пик акции, конечно, не обновили, но довольно легко поднялись в область 247 руб. и могут подрасти еще на 2-4%.

Бумаги «Мосэнерго» сегодня первый день торгуются без дивидендов, поэтому их падение вполне объяснимо. В области 2,30-2,33 руб. бумага может консолидироваться, после чего рынок, скорее всего, попробует ее откупить.

Сегодня все рыночные движения выглядят на редкость оправданными и логичными, поэтому торги идут как по маслу.

Американский доллар чувствует себя неплохо на международном валютном рынке, но к рублю это не относится. Сегодня гринбек активно отступает в паре с «россиянином» и торгуется около 62,88 руб., но это вполне укладывается пока в краткосрочный диапазон 62,80-63,25 руб. Может ли доллар быть еще ниже? Да, может, но каждая «медвежья» атака на него будет перемежаться с паузами и откатами назад. Евро/рубль снижается активнее, основные вечерние торги идут около 71,27 руб., ближайшая цель продавцов сосредоточена на уровне 71,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»