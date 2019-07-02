ИАЦ «Альпари»: Доллар держится около 63 руб.

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в понедельник, 1 июля, по итогам дня рубль укрепился к иностранными валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,44%, до 62,96 руб., евро/рубль – на 1,09%, до 71,06 руб., фунт/рубль - на 0,96%, до 79,50 руб. Укрепление рубля проходило на фоне снижения напряженности между США и Китаем, а также ростом нефтяных котировок.

Перед закрытием нефть растеряла свою прибыль, поэтому рублю пришлось сдать позиции доллару и перейти в наступление против евро и фунта. Его прибыль к ним была в 2 раза больше за счет их ослабления на глобальном рынке форекс.

Участники рынка положительно отреагировали на встречу президента США Трампа и председателя КНР Си Циньзенпина. На саммите G20 они договорились о возобновлении торговых переговоров. Штаты не будут вводить новые тарифы на китайские товары и ослабят ограничения для компании Huawei. Китай увеличит объемы покупок сельхозпродукции из США.

Встреча двух президентов также была важной для нефтяного рынка, так как снижение напряжённости между двумя странами улучшит экономические показатели Китая, что потом положительно отразится на спросе нефти.

На американской сессии доллар получил поддержку от статистики. Индекс производственной активности в США в июне оказался немного выше, чем ожидалось, и составил 51,7 пункта. Рубль смог успешно противостоять укреплению доллара за счет роста индекса RGBI, который вырос на 0,19%, до 142,46. Спрос на ОФЗ остаётся высоким и рублю это нравится.

Во вторник, 2 июля, нефть сорта Brent подешевела на 0,47%, до 64,88. Цена снизилась на американской сессии вчера, так как сохраняется неопределённость по сроку продления сделки ОПЕК. Если она будет продлена на 9 месяцев, то цена вырастет. Если на 6 месяцев, то рынок учел уже продление на этот период. Что касается рубля, то российская валюта будет получать поддержку от внутреннего долгового рынка и сохранит движение около уровня 63 рублей.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»