Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: В фокусе — нефть

2 июля 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Второе полугодие началось с роста. Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 2800 пунктов. Лидерами роста стали акции Газпрома (+5,44%). Лидерами снижения стали акции Аптеки 36,6 (-7,1%). Пара USD/RUB вблизи отметки 63,00. 

Соглашение ОПЕК+ продлено. Это ожидалось, но нефть скорректировалась на 2%. Отчасти сыграла свою роль разрядка на фронте торговой войны США и Китая. В России цены на топливо пошли наверх. Это происходит на фоне укрепления рубля, снижения экспортных пошлин на 10% и предупреждения главы Правительства о недопустимости необдуманных действий. Вместе с тем, имеет место рост отдельных тарифов и сезонность. Полагаю, что рост цен на внутреннем рынке не превысит 5%. 

МТС (+0,54%), не исключает смену листинга. Интерес инвесторов к МТС обусловлен высоким дивидендом, стабильность которого, правда, зависит от динамики рубля. Среди российских компаний в США это самая дивидендная бумага.  Полагаю, что тема не стоит на повестке дня, поэтому реакция инвесторов нейтральная.

Полюс (-2,28%), планирует увеличить free float. По данным FT, компания может увеличить free float до 25-30%, сейчас этот показатель составляет 20,54% акций.  

Ожидаю рост в пределах 1%. Рынок удержится на достигнутых максимумах в свете положительной динамики на внешних рынках. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2830 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50.


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