ИАЦ «Альпари»: Жизнь налаживается: рубль и нефть растут, торговые войны притихли

Цена нефти скорректировалась в понедельник, причем на хороших новостях. Торги новой недели начались большим гепом наверх, вблизи $65,6 за баррель марки Brent. Ближе к полудню цена поднялась к $66,6 – максимуму с 30 мая. И тут пришла долгожданная, но ожидаемая новость: ОПЕК+ решила продлить текущее соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. На ожидании этого решения цены росли с середины июня, и тут нефтетрейдеры, по всей видимости, решили зафиксировать прибыль. Цена резко откатилась к $64,2, хотя к самому концу дня отскочила до $64,9. Утром вторника цены умеренно росли, и находились вблизи $65,1 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $64,4-$65,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $63,9-$69,2. Сегодня поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они сократились на 7,6 млн. баррелей.

В понедельник рынки продолжили отыгрывать «разрядку» в торговых отношениях США и Китая, большинство западных фондовых рынков закрылось в плюс, эйфория царила и на развивающихся рынках. Не остался в стороне от праздника и рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,29%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,53%. Среди лидеров роста – «Газпром» (+5,44%) и «Интер РАО» (+3,86%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,44%. Утром вторника большинство индексов стран АТР росло на 0,1-1,2%. Исключением был Shanghai Composite, который снижался на 0,25%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 968 п., вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских площадок и утреннее восстановление нефтяных котировок задают умеренно-позитивный внешний фон перед началом торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2775-2830 пунктов, по индексу РТС — 1390-1415 пунктов.

Надежды на прогресс в торговой войне США и Китая увеличила спрос на широкий спектр рисковых активов, накануне росли не только акции, но и валюты большинства стран с формирующимися рынкам. Коснулось это и рубля. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 62,9600 руб. (-28 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,0600 руб. (-78,25 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD c 1,1360 до 1,1290. Сегодняшнее утреннее восстановление нефти после вчерашнего снижения будет способствовать укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,3-63,6 руб., для европейской валюты — 70,3-71,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»