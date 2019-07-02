Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 2 июля: 63,2265 руб/доллар США и 71,4080 руб/евро

2 июля 2019
ЦБ РФ с 3 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,2265 руб.
  • 1 евро - 71,4080 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,8683 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1724 р. (0,27%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0118 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2528 р. (0,27%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
МЧС: жертвами паводка в Иркутской области стали 14 человек, судьба 13 остается неизвестной
На трассе Р-255 в Иркутской области полностью открыто движение для всех видов транспорта
Федеральную трассу Р-255 в Тулуне открыли
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги