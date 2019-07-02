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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июля: 2 817,9600 руб/1 г золота и 30,9400/1 г серебра

2 июля 2019
ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 817,9600 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 688,6899 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 144,2400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,9101 р. (1,67%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,23%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,9000 р. (2,05%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3699 р. (1,01%).

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