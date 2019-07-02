Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июля: 2 817,9600 руб/1 г золота и 30,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 817,9600 руб.

1 грамм серебра - 30,9400 руб.

1 грамм платины - 1 688,6899 руб.

1 грамм палладия - 3 144,2400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,9101 р. (1,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,23%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,9000 р. (2,05%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3699 р. (1,01%) .

dims

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/ СИА /

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