Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июля: 2 817,9600 руб/1 г золота и 30,9400/1 г серебра
2 июля 2019
ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 817,9600 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9400 руб.
- 1 грамм платины - 1 688,6899 руб.
- 1 грамм палладия - 3 144,2400 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
47,9101 р. (1,67%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0700 р. (0,23%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,9000 р. (2,05%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
31,3699 р. (1,01%).
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