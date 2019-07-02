ИАЦ «Альпари»: РБА еще раз понизит ставку до конца года

По оценкам ИАЦ «Альпари», снижение процентной ставки Резервным банком Австралии поддержало сегодня австралийский доллар. Стоимость кредитования в Австралии сокращена до 1,00% годовых с 1,25% годовых ранее - это решение ожидалось, РБА его, фактически, анонсировал. Реакции инвесторов в паре AUD/USD сегодня оказались однозначными: рынок считает, что пониженная процентная ставка сможет поддержать вялый экономический рост в стране.

У Австралии, очень сильно зависимой от Китая в торгово-экономических вопросах, есть внутренние проблемы, которые решить пока не получается. Например, это слабые расходы потребителей при стабильном рынке занятости. Парадокс в том, что частный сектор еще может немного поднять зарплаты, но государственный - уже нет. Кроме того, в сложном положении оказался сектор жилья, столкнувшийся с падением цен. Инфляция на таком фоне тоже довольно сдержанная.

Ожидания рынка таковы, что РБА может пойти на еще одно понижение процентной ставки до конца 2019 года. Фактически, в 2020-й Австралия может войти со ставкой в размере 0,75% годовых. Это способно простимулировать потребление и вывести экономику в рост выше наблюдаемых сейчас 1,8% г/г.

Сам по себе «австралиец» находится в долгосрочном нисходящем торговом канале в паре с долларом США, и текущие колебания этот сценарий не отменяют.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»