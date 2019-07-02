ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2780- 2810 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», основные фондовые индексы, индекс РТС и индекс Мосбиржи, днем во вторник торгуются в небольшом минусе. В целом динамика рынка акций разнонаправленная Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2780-2810 пунктов. Вчера индекс Мосбиржи взял исторический рубеж – 2800. Снова пошли разговоры о коррекции. Однако, мы смотрим, прежде всего, на долларовый индекс РТС, которому очень далеко до исторического максимума 2008 г. в 2500 пунктов. Российский рынок акций оказался лучшем в первом полугодии текущего года, однако, долги компаний низки, а оценочные мультипликаторы дешевы, что однозначно говорит в пользу покупки. Рубль слабеет и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,2-63,5 руб., а евро/рубль находится в диапазоне 71,4-71,7 руб.

Brent торгуется на уровне $64,85, снижаясь на 035%. ОПЕК+ продлили действие соглашения сразу на 9 месяцев. Теперь вся надежда, что ФРС США своим смягчением загонит цены на черное золото выше $70 за баррель Brent. Хотя опасения замедления глобальной экономики дают о себе знать. С учетом привязки бюджетов крупных нефтяных экспортеров к ценам на нефть возможен до конца года и коридор $70-$80 за баррель Brent. При этом естественно будет и фиксация прибыли. Рост цен на нефть естественно поддержит котировки тенге и российского рубля.

Власти Турции готовы рассмотреть альтернативные варианты, в случае если США откажутся выполнять условия ранее заключенного оборонного контракта. Анкара готовится к возможному сценарию эмбарго на поставки оружия со стороны США в дальнейшем на фоне текущего конфликта с поставками ЗРК С-400 из России. Злые языки даже говорят, что Турция может выйти из НАТО, в этом случае очень логичной смотрится ось Москва, Баку, Анкара. Источники Bloomberg говорят, что если Турция будет исключена из программы F-35, страна будет искать другие варианты, включая покупку истребителей у России, одновременно с разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет. Так или иначе, с высокой вероятностью Россия получит новый рынок сбыта для своего оружия. Не довольны, конечно, американцы и Армения. Россия вместе с Турцией и Израилем является главными поставщиками оружия для Баку.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»