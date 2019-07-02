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«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2780–2810 пунктов

2 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к середине дня снизился на 0,03%. Лучше рынка торговались бумаги Ростелекома. Компания совместно с Минкомсвязи предлагает 1,4 млн федеральных чиновников смартфоны с отечественной операционной системой «Аврора». Газпром нефть подорожала вслед за акциями мажоритария Газпрома. Идея для покупки акций Газпром нефти та же, что и для бумаг материнской компании:  ожидаемый рост дивидендных выплат, увеличение доли выплат акционерам до 50% прибыли по МСФО. В то же время настораживает снижение «индексных» акций Сбербанка в отсутствие значимых новостей.

ЦБ Австралии снизил ставку до рекордного минимума в 1%. С учетом текущей динамики рыночных ставок и спредов считаем вероятным снижение ставки ЕЦБ на ближайшем заседании. Растут и шансы на смягчение денежно-кредитной политики США. Такая ситуация будет способствовать повышению спроса на качество в краткосрочном периоде.  Однако инфляция в США остается в растущем тренде.  ФРС не отказывается от своего курса на повышение ставки, в середине года возможна лишь ее корректировка. Постепенно формируется и растущий тренд ИПЦ ЕМС. В среднесрочном периоде эта ситуация будет способствовать интересу инвесторов к высокодоходным инструментам. В краткосрочном периоде считаем высокими технические, монетарные, связанные с регулированием рынка риски для «быков».

Тем не менее не исключено продолжение роста российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи к  закрытию торгов будет находиться в диапазоне 2780–2810 пунктов. Пара USD/RUB завершит торги у  62,85–63,75.


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