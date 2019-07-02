ИК «Фридом Финанс»: В фокусе выступления членов FOMC

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американский фондовый рынок завершил торги 1 июля ростом. Dow Jones поднялся на 0,44%, до 26717,43 пункта, NASDAQ вырос на 1,06%, до 8091,16 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 открылся гэпом вверх на уровне 2977 пунктов и к середине дня по московскому времени обновил исторический максимум, достигнув 2981,62 пункта. Однако с открытием основной торговой сессии индекс широкого рынка опустился до 2964 пунктов, прибавив по итогам дня только 0,77%. Все сектора закрылись в плюсе, за исключением коммунальных услуг (0,31%) и недвижимости (-0,29%).



По данным ISM, деловая активность в производственном секторе (PMI) в июне остается в позитивной зоне и составляет 51,7 пункта. Этот уровень оказался выше ожиданий рынка, что продолжает указывать на сохраняющийся экономический рост.



Акции производителей чипов взлетели в цене, после того как Дональд Трамп снял ограничения в части поставок комплектующих компонентов с Huawei. Котировки Skyworks поднялись на 6%, Western Digital подорожала на 4%, Micron — на 3%, Broadcom — на 4%, AMD — на 2%, поскольку Huawei является крупным потребителем, который сдерживает падение глобального спроса на микрочипы.



Неопределенности на мировых площадках добавляет конфликт между США и ЕС. Вашингтон расширил список европейских товаров, на которые могут быть наложены пошлины, если ЕС не примет меры для устранения претензий, касающихся субсидирования европейскими властями концерна Airbus. Золото прибавляет 0,4% на фоне американо-европейских торговых ограничений, указывая на отсутствие интереса к рисковым активам. Азиатские и европейские фондовые биржи не демонстрируют выраженной динамики. Фьючерсы на американские индексы находятся в небольшом минусе.



Участники рынка будут внимательно следить за выступлениями представителей Федрезерва в надежде услышать информацию о росте американской экономики, поэтому особой торговой активности в ходе предстоящей сессии не предвидится. Ориентир по индексу широкого рынка составляет 2940-2980 пунктов.



До открытия основных торгов квартальный отчет представит поставщик световых решений Acuity Brands. Ожидается рост выручки на 3% год к году, прибыль на акцию может увеличиться на 6%, благодаря диверсификации портфеля инновационных решений по управлению освещением.



Нефтяные котировки немного снижаются, приближаясь к $65 за баррель, после публикации слабых данных в производственном секторе по всему миру. Эта информация усиливает опасения игроков рынка по поводу замедления глобальной экономической активности и будущего спроса на сырье, несмотря на позитивный импульс от решения ОПЕК продлить договоренности об ограничении нефтедобычи. Вместе с тем краткосрочный ориентир по нефти $64-66 сохраняет актуальность.