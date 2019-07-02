ИАЦ «Альпари»: EURUSD - перед коррекцией ожидается обновление минимума до 1,1270

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в понедельник, 1 июля, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Встреча президента США Д.Трампа и председателя КНР Си Циньзенпина снизила напряжённость между двумя странами, но поддержку от неё получил доллар США, а не евро. Саммит G20 снизил рыночные ожидания по поводу сокращения процентной ставки ФРС в этом году.

Главы государств договорились о возобновлении торговых переговоров. США не будут вводить новые тарифы на китайские товары и ослабят ограничения для компании Huawei. Китай увеличит объемы покупок сельхозпродукции из США.

На американской сессии доллар получил поддержку от статистики. индекс производственной активности в США в июне оказался немного выше, чем ожидалось, и составил 51,7 пункта. В итоге курс евро/доллар снизился до 1,1281.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 11:30 Британия выпустила индекс PMI для строительного сектора за июнь.

В 12:00 еврозона опубликует индекс цен производителей за май.

В 17:05 с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В 22:00 США сообщат об изменении общего объема продаж автомобилей за июнь.

В 23:30 Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти.

Текущая ситуация:

Вчера «бычий» настрой остался на стороне доллара, поэтому попытка покупателей удержать цену выше 67-го градуса не увенчалась успехом. Цена упала до зоны 112 – 135 гр. На момент написания обзора евро стоит 1,1291.

По прогнозу жду обновления минимума. Цель по нему 1,1252 (135 гр.). Для начала восходящей коррекции достаточно лишь обновить минимум 1,1275. Между АО и ценой есть слабая бычья дивергенция, но так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж, продавцы попытаются еще раз сходить вниз.

Чтобы покупателям переломить ситуацию им нужно сегодня поднять цену до балансовой линии и вернуть цену в канал. Промежуточной поддержкой выступает уровень 1,1270.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»