ИАЦ «Альпари»: Два неприятных фактора по-прежнему давят на рубль

На взгляд ИАЦ «Альпари», сегодня в информационном поле два момента, на которые стоит обратить внимание, если мы хотим понять, как поведет себя дальше рубль.

Первый – это согласование на уровне ОПЕК и ОПЕК+ продления соглашения, предусматривающего заморозку сырьевой добычи до конца первого квартала 2020 года. У нефтепроизводителей есть 9 месяцев, чтобы стабилизировать производство, построив его под не слишком активный спрос, и выровнять цены на черное золото. Сейчас думается, что более-менее комфортным торговым диапазоном для Brent стал бы коридор $60-70 за баррель. Плохая новость в том, что альтернативы этому соглашению не придумано, и с каждой новой пролонгацией оно теряет эффективность. Пока нефть стабильна, и рубль чувствует себя неплохо, но в этой истории слишком много «если».

Второй момент – это внешний фон. Сегодня вышла статистика из Китая, которая отразила слабость в параметрах деловой активности. Замедление экономических процессов в Поднебесной, конечно, это плохой сигнал для развивающихся государств и их валют. Рубль в настоящее время выглядит довольно крепким в сравнении с валютами-коллегами по развивающемуся сектору, но так будет не всегда.

Нужно понимать, что пока за рублем «стоят» интерес нерезидентов к ОФЗ и относительно стабильная нефть, ничего не произойдет. Как только любой из этих факторов опоры выпадет, конъюнктура в рублевых парах изменится.

Сегодня доллар чуть подрастает и торгуется по 63,24 руб., в случае закрепления над 63,25 руб. откроется дорога к 63,50 руб. Евро/рубль движется в коридоре 71,10-71,65 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»