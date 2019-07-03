Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок в поисках драйверов роста

3 июля 2019

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок акций завершил торги 2 июля разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, РТС снизился на 0,3%. Завтрашняя сессия, по моим прогнозам, пройдет в режиме консолидации: рублевый индекс будет торговаться в пределах 2790–2820 пунктов, долларовый останется в диапазоне 1380–1410 пунктов.

В лидерах роста АФК Система (+3,8%), НМТП (+3,6%) и Газпром нефть (+2,2%). Акции крупнейшего в России порта поднялись на 3,6% на фоне новости о рекордной поставке через один из его терминалов партии растительного масла объемом 19 тыс. тонн, что указывает на отличную инфраструктуру предприятия. Стоит также отметить, что мощности перевалочных терминалов Новороссийского морского порта еще не задействованы полностью, что свидетельствует о наличии потенциала для увеличения перевалки.

Внешний фон нейтрален. Европейские и азиатские площадки закрылись в зеленой зоне. Американские индексы не демонстрируют выраженной динамики в отсутствие драйверов роста. В свою очередь, нефтяные котировки опустились до $63,4 за баррель под давлением сигналов о замедлении мировой экономики и, как следствие, ослабления спроса на рынке углеводородов. Краткосрочный ориентир по нефти — $60–65 за баррель.

Рубль к доллару слабеет на 0,5%, до 63,3, из-за потери поддержки от нефтяных котировок. Считаю, что в июле курс пары USD/RUB останется в диапазоне 63–65. Ориентир по курсу EUR/RUB по-прежнему 71–73. 
 


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