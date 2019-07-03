ИАЦ «Альпари»: Рынку скучно расти дальше

По оценкам ИАЦ «Альпари», сегодня к вечеру вторника на российском фондовом рынке почти не осталось желающих активно торговать. Все значимые новости к настоящему моменту уже получены: саммит G-20 завершился на позитивной ноте, США и Китай готовы договариваться по торговому соглашению, а ОПЕК+ принял решение продлить ограничения по добыче сырья еще на 9 месяцев. Получив на руки факты, инвесторы обычно продают и фиксируют прибыль. Но летний «тонкий» рынок в фазе незавершенного ралли это мешает сделать.

Индекс МосБиржи накануне пробивал 2800 пунктов, и это значит, что цель на 3000 пунктов выходит из области научной фантастики в плоскость «возможно, если…». Сегодня рублевый индикатор балансирует вокруг 2800 пунктов, нет ни поводов покупать дальше, ни продать толком. Индекс РТС чуть снизился до отметки 1395 пунктов, но завтра и до конца недели будет консолидироваться в пределах 1385-1410 пунктов, пока инвесторы не определятся с дальнейшими планами.

На этой неделе «Сбербанк» выпустит отчетность за 6 месяцев по стандартам РСБУ, это будет как минимум интересно. Акции банка сегодня чуть снижаются, к уровню 240,90 руб., после закрытия реестра для получения дивидендов инвесторы все еще не определились с краткосрочными настроениями. Если бумага сумеет подняться над сопротивлением 245 руб., вопросов к потенциалу дальнейшего подъема уже не будет.

Доллар США во вторник восстанавливаете позиции в паре с рублем, основные торги идут около 63,30 руб. Здесь формируется среднесрочный коридор 62,50-64,50 руб., он будет актуален 3 июля. Евро/рубль растет чуть динамичнее, но, помня о стратегической слабости евровалюты, расслабляться не стоит, рамки движения здесь на ближайший день составляют 71,10-71,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»