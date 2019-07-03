ПСБ: Пытаемся закрепиться выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Во вторник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящую динамику, однако рост показал лишь умеренный. Сдерживающим фактором для наших акций стал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей, на фоне продления соглашения ОПЕК+, продолжилось коррекционное снижение, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2,5%. Некоторую поддержку нашему рынку оказала динамика западных фондовых площадок. К вечеру в Европе основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США послед первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 мск. вырос на 0,2%, до 2808 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Системы, ТМК и Газпромнефти, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались ОГК-2 и МТС, упавшие на 2,3% и 1,8% соответственно. Индекс МосБиржи продолжает восходящую динамику в рамках краткосрочного тренда ускорения, берущего начало от минимумов 13 мая. Позитивная техническая картина говорить в пользу возможности продолжения роста, целью которого может стать отметка 2900 пунктов. При этом, кроме тренда, ближайшими поддержками для рынка выступают отметки 2730 и 2640 пунктов. Они, в случае начала коррекционного снижения, вызванного ухудшением внешнего фона или началом волны фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, могу быть использованы «быками», как опорные точки для попыток возобновления роста.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам на фоне существенного снижения рынка энергоносителей. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,5%, торгуясь в районе 63,3 рубля, евро вырос на 0,6%, до 71,5 рубля. Отметим, что американской валюте удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 5 июня. В результате, следующей преградой на пути дальнейшего роста выступает отметка 64 рубля, которая является сильным сопротивлением. В сложившихся обстоятельствах, учитывая отсутствие поддержки со стороны налогового периода, долларовые «быки» могут попытаться протестировать эту отметку. Однако важным фактором для рубля остается отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков, динамика которых может оказать поддержку рублю.