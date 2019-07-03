ИАЦ «Альпари»: EURUSD - коррекция продолжится до отметки 1,1252

По данным ИАЦ «Альпари», на торгах Европе американский доллар показывает смешанную динамику по отношению к основным валютам. Первую строчку по росту занимает австралийский доллар, который укрепился на 0.45%, на втором месте за ним идёт японская иена (+0,20%) и евро (+0,09%). Доллар США незначительно укрепился по отношению к фунту франку и новозеландскому доллару.

Австралийский доллар укрепился к доллару США на фоне торгового перемирия Штатов с Китаем, проигнорировав решение РБА снизить ставку до 1%. Главы РБА Лоу намекнул на готовность вновь снизить ставку в случае необходимости, но и на это рынок не отреагировал.

Курс евро вырос до 1,1322 после сообщения ЕЦБ, что оставит ставку без изменений в июле. Покупатели растеряли очки за счет подорожания фунта. Он восстановился после падения индекса деловой активности в строительстве в Великобритании до 43.1 (прогноз был 49,3). Пара евро/доллар снизилась до 1,1297. Я считаю, что падение пары не завершилось на уровне 1,1275. Сохраняю цель на уровне 1,1252. От него можно рассматривать коррекционное движение в район 1,1355.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»