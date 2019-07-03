ИАЦ «Альпари»: Падение цен на нефть заставило рубль отступить

По данным ИАЦ «Альпари», вторник, 2 июля, ознаменовался резким падением цен на нефть, и доллар вместе с евро воспользовались этим шансом на рост. В итоге к закрытию торгов курс американского доллара расчётами «на завтра» прибавил 31 коп. (+0,5%), укрепившись до 63,27 руб., а единая европейская валюта подорожала на целых 36 коп. (+0,5%), до 71,42 руб.

Цена нефти марки Brent 2 июля обвалилась на 3,8%, до $62,44 за баррель. Два важных события, произошедших на встрече стран-участниц «ОПЕК+» во вторник, не помогли росту. Страны, участвующие в «ОПЕК+», приняли ожидаемое и заранее анонсированное решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, то есть до 1 апреля 2020 года.

Другим важным событием стало подписание хартии «ОПЕК+», превращающей это соглашение нефтедобывающих стран в институт по регулированию нефтяных цен. Однако рынок отреагировал обвалом на решения «ОПЕК+», по всей видимости, потому что одно из них было ожидаемым, а с хартией пока непонятно, приведет ли она к большей ценовой стабильности рынка или нет. Таким образом, вторник оказался праздником для нефтяных «медведей». Но сегодня с утра цена нефти Brent, по всей видимости, дальше падать не готова, и пока стоит на месте.

Согласование Евросоветом кандидатур четырех будущих руководителей институтов Евросоюза (среди которых двое мужчин и две женщины) во вторник не помогло евро существенно укрепиться, однако сегодня с утра единая европейская валюта показывает слабый рост. Пожалуй, наиболее важным является возможное утверждение нынешней главы Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка вместо Марио Драги. Однако окончательное решение за Европарламентом, а такой «пёстрый» его состав, который сложился после выборов, может вызвать возражения по некоторым кандидатурам (не исключено, что больше всего вопросов вызовет кандидатура министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая претендует на пост главы Еврокомиссии вместо Жан-Клода Юнкера).

Полагаем, что на открытии мы можем увидеть небольшое снижение курса рубля. Наш прогноз по паре доллар/рубль повышен до 63-64 руб., а по паре евро/рубль –до 71-72,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»