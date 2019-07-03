ИАЦ «Альпари»: Рубль чувствует себя комфортно на уровне 63 руб.

Как и прогнозировал вчера ИАЦ «Альпари», во вторник, 2 июля, торги по рублёвым паром закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,57% до 63,32 руб., евро-рубль - на 0,51%, до 71,42 руб., фунт/рубль – на 0,42%, до 79,83 руб.

Рубль подешевел к основным иностранным валютам примерно на 0,5%. Меньше он потерял против британского фунта, который попал под давление, отреагировав на выступление главы Банка Англии Карни. Он заявил, что на рынок давит Брекзит и появилась вероятность снижения ставки.

После саммита G20 рубль дешевел к доллару и евро за большинством валют emerging markets. Снижение нефтяных котировок усиливали давление на него.

Цены на нефть сорта Brent скорректировалась до $62,23, проигнорировав решение ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи еще на девять месяцев. Условия сделки остались прежними - снижение добычи на 800 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года и сохранение прежних квот. Участники рынка обратили внимание на ослабление глобального экономического подъема из-за слабых данных деловой активности в производственном секторе США и Китая.

В среду, 3 июля, нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Коррекция по нефти может завершиться на текущем уровне $62,60, так как он составляет 62% от роста с $59,55 до $66,83. Всплеск волатильности ожидается на американской сессии во время публикации отчета по запасам нефти Минэнерго США. Если за минувшую неделю запасы нефти в США сократятся, то можно ожидать восстановления цены на «черное золото» до отметки $64 за баррель Brent.

Рубль сегодня получит поддержку от аукциона Минфина, на котором ведомство разместит ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Если аукцион пройдёт успешно ждите роста индекса RGBI. Он в свою очередь поддержит укрепление рубля. Техническая картина для пары доллар/рубль выглядит нейтральной. Полагаю, что в ближайшие два дня динамика курса доллара сохранится на уровне 63 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»