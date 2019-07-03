ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи вырос на фоне дешевеющей нефти

По оценкам ИАЦ «Альпари», вторник, 2 июля, стал днём резкого обвала цен на нефть и неоднозначной реакции российского фондового рынка на эту ситуацию. Так, цена Brent во вторник рухнула на 3,8%, до $62,44 за баррель, а цена барреля WTI обвалилась на 4,6%, до $56,28. Причину обвала установить трудно, ведь во вторник страны «ОПЕК+» договорились, как и ожидалось, продлить сделку ещё на 9 месяцев (до конца 1 квартала 2020 года), а также подписали хартию, закрепляющую трансформацию «ОПЕК+» в постоянно действующее соглашение. Вероятно, рынок отреагировал падением, так как события были ожидаемыми. Тем не менее, примечательно, что Ливия, Венесуэла и Иран, не участвующие в соглашении «ОПЕК+» в данный момент, согласились подписать хартию, что позволит им в любое время присоединиться к сделке. С утра цена нефти Brent топчется на месте, в то время как резко подешевевший накануне баррель WTI дорожает на 0,2%. Прогнозируем на сегодня ценовой коридор по Brent в $62-63 за баррель.

Фондовый рынок США почти не отреагировал на исторические события, произошедшие на нефтяном рынке 2 июля. И неудивительно: пока страны ОПЕК и Россия сокращают доли на рынке США свою долю наращивают, поддерживая недавно обретённый статус крупнейшего производителя нефти в мире. Тем временем во вторник индекс Dow 30 вырос на 0,26%, индекс S&P 500 — почти на столько же, точнее, на 0,29%, а Nasdaq смог подняться на 0,22%. Азиатские фондовые рынки сегодня утром дружно вошли в «красную зону», по всей видимости, на фоне политических протестов в Гонконге.

Российский фондовый рынок 2 июля показал неоднозначную динамику. Индекс РТС вслед за падающей ценой нефти упал на 0,24%, а индекс МосБиржи проигнорировал падение и вырос на 0,3%. Существенно выросли и вывели индекс Московской биржи в плюс акции АФК «Система», а также акции ряда металлургических компаний – «Полюса», Polymetal и «ТМК». Пессимистичный настрой был характерен для акций «ОГК-2» и «МТС». Сегодня российский фондовый рынок может снова открыться разнонаправленно. Прогнозируем по индексу РТС на сегодня 1390-1450 пунктов, по индексу Московской биржи — теперь 2800-2900 пунктов.

Полагаем, что рубль утром также будет двигаться разнонаправленно к разным валютам. Наш прогноз по курсу рубля к доллару повышен до 63-64 руб., а по курсу рубля к евро — до 71-72,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»