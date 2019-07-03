ИАЦ «Альпари»: EURUSD - тенденция к падению сохраняется

По данным ИАЦ «Альпари», во вторник, 2 июля, торги по паре евро доллар завершились без изменения. Единая валюта получала поддержку от кроссов кросса евро/фунт, потому что фунт оказался под давлением на фоне заявлений главы банка Англии Марка Карни. Он заявил, что на рынок давит Брекзит и появилась вероятность снижения ставки.

Курс евро после роста до 1,1322 вернулся к уровню 1,1282. Несмотря на снижение напряжённости между США и Китаем, вчера наблюдалось бегство в защитные активы. Аппетит к риску ослаб, выросли цены на золото и йену. Вашингтон пригрозил ввести тарифы на $4 млрд. европейских товаров, усилив давление на ЕС в связи со спором о субсидиях на авиатехнику.

Запланированная статистика (GMT +3):

С 10:50 до 13:30 выйдут индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за июнь во Франции, Германии, еврозоне, Британии.

В 13:00 с речью выступит заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф.

В 15:15 США заявят об изменении числа занятых от ADP за июнь, в 15:30 - об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Также США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за май.

В 15:15 с речью выступит заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент.

В 16:45 США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за июнь, в 17:00 - индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь и отчет по производственным заказам за май.

В 17:30 Минэнерго США опубликует отчет по изменению запасов нефти.

Текущая ситуация:

На момент написания обзора евро торгуется по цене 1.1283. В качестве поддержки выступает уровень Ганна 112-й градус (1,1279). Считаю, что на торгах в Европе уровень будет пробит и цена опустится до 135-го градуса (1,1252). Следите за динамикой защитных активов и индексом доллара, т.к. евро может упасть до диапазона 1,1230 - 1,1240.

Дональд Трамп своими противоречивыми высказываниями держит основные пары в боковике. В понедельник он заявил, что любая торговая сделка с Китаем должна быть «несколько склонена» в пользу Соединенных Штатов. Это указывает на то, что переговоры могут прерваться и в истерике он поднимет пошлины на китайские товары.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»