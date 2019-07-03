ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2780- 2825 пунктов

По данным ИАЦ «Альпари», основные фондовые индексы, индекс РТС и индекс Мосбиржи, утром в среду торгуются в минусе. Все фишки, кроме «Аэрофлота», также в минусе. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2780-2825 пунктов.

Рубль слабеет и против доллара, и против евро. Инвесторы конвертируют часть полученных дивидендов в валюту. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль - 63,3-63,6 руб., евро/рубль - 71,4-71,7 руб. С нашей точки зрения, от более существенного ослабления российскую валюту продолжает удерживать ожидания снижения ставки ФРС США. В условиях замедления российской инфляции при сохранении высоких ставок Банка России данный факт поддерживает интерес международных инвесторов к покупке ОФЗ и операциям кэрри-трэйд с рублем.

Brent торгуется на отметке $62,51, прибавляя 0,18%. Мы полагаем, что скоро цены на «черное золото» вернутся к росту. Евро/доллар торгуется на уровне 1,128.

По информации из деловых кругов, решение консорциума «Северный поток-2» изменить ранее запланированный маршрут данного газопровода и вывести его за пределы территориальных вод Дании позволит ускорить завершение проекта, а также лишит официальный Копенгаген дополнительных платежей в размере около 3 млрд. долл. в течение ближайших пяти лет. Данное решение полностью соответствует новой внешнеполитической доктрине Кремля, по которой русофобия должна стать дорогостоящей игрушкой.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»