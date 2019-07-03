Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июля: 2 831,8601 руб/1 г золота и 30,8400/1 г серебра
3 июля 2019
ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 831,8601 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8400 руб.
- 1 грамм платины - 1 697,3700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 152,8401 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,9000 р. (0,49%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1000 р. (0,32%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,6801 р. (0,51%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,6000 р. (0,27%).
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