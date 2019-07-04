ИАЦ «Альпари»: Единичные энтузиасты оставляют рынок в плюсе

По оценкам ИАЦ «Альпари», сегодня на российском фондовом рынке в среду остаются единичные покупатели, что сохраняет биржевые индексы в положительной зоне. Рублевый индикатор всерьез закрепляется выше 2820 пунктов и тем самым сохраняет за собой шансы на рост к 2845 пунктам в дальнейшем. Индекс РТС консолидируется около 1399 пунктов, как и накануне, выраженному движению здесь мешают валютные колебания.

В четверг отечественные биржи останутся наедине с собой: США будут отдыхать по случаю Дня Независимости, новостей не запланировано, статистики тоже мало. В принципе, инвесторам полезно взять паузу и привести нервы и портфели в порядок. «Лето рекордов» явно не закончено.

Акции «Системы» бодро обновляют пики и не тормозят перед техническими сопротивлениями. На этой неделе акционеры одобрили решение по дивидендам, до закрытия реестра остается неделя, и рынок энергично толкает акции на максимумы. После закрепления над уровнем 11 руб. бумаге отроется путь к 11,75 руб., но сохранение тренда будет очень чувствительно и к рыночной конъюнктуре в целом.

Доллар США сегодня продолжил восстановление и поднялся выше 63,51 руб. При таком раскладе и нестабильном поведении цен на нефть «американец» вполне может подрасти к 63,85 руб. в ближайшей перспективе, откуда откроется дорога к 64,00 руб. Среднесрочный торговый канал пока заключен в рамки 61,50-64,50 руб.

Евро/рубль снова привлекает внимание волатильностью, сегодня инструмент подрастает в цене, но позиции евровалюты все еще выглядят слишком хрупкими для того, чтобы рассматривать разворот даже в теории. Краткосрочный коридор движения здесь находится в пределах 71,50-72,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»