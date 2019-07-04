ИАЦ «Альпари»: Евро получил поддержку от фунта

По данным ИАЦ «Альпари», сегодня на торгах в Европе большинство валют торгуется в зеленой зоне, за исключением британского фунта. Он находится под давлением со стороны кросса пара с фунтом, где его продают на фоне неопределенности с Брекзит. Замглавы Банка Англии и член MPC Канлифф, вероятность Брекзита без сделки и без переходного периода повысилась

Дополнительное давление на фунт оказал сервисный индекс PMI Британии. Он снизился с 51.0 до 50.2 (прогноз был 51.0). Евро обновил минимум, но через кросс-курс евро/фунт получил поддержку. К тому же участники рынка обратили внимание на сообщение итальянского агентства Radiocor, что Еврокомиссия решила не инициировать дисциплинарных процедур против Италии в связи с нарушением ею бюджетных правил ЕС.

Курс евро опускался до 1,1269. Как я сказал выше, он восстановился после выхода британской статистики и роста кросса. Цена находится у балансовой линии. Рынок сбалансирован на часовом ТФ. Так как продавцы обновили минимум («бычья» дивергенция), то ситуация стала 50 на 50. Так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж, то перед ростом продавцы попытаются еще раз уровнять евро. А так любой позитивный инфоповод для рисковых валют и пары евро/доллар сорвется вверх.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»