ИК «Фридом Финанс»: В лидеры роста вышли акции Системы и МТС

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к середине торгов поднялся на 0,4%. В лидеры роста вышли акции АФК Система и МТС, подорожавшие на 4% и 1% соответственно, на новостях о запуске оператором связи инкубационной программы для стартапов в сфере 5G в Москве и появлении в руководстве должности директора по развитию розничной сети, которым станет бывший сотрудник руководящего аппарата Роскосмоса. Параллельно было объявлено МТС и Мегафон при партнерстве продавца восстановленных мобильных устройств Smartprice начали акцию по бесплатному обмену старых смартфонов на новые.

Активизация покупок бумаг, входящих в расчет индекса NASDAQ и усиление ожиданий, связанных со смягчением кредитной политики ЕЦБ, ФРС и ряда других центробанков ведущих экономик, обеспечивают ценам акций российских мобильных телекомов необходимую фундаментальную поддержку. Впрочем, привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома снижаются. Наиболее вероятная причина этого — закрытие реестра акционеров на получение дивиденда.

Статистика опережающих индикаторов США за июнь, возможно, окажется лучше прогнозов, как это оказалось в еврозоне. В то же время данные по запасам нефти в США в последние кварталы отражает нестабильность спроса, поэтому очередной отчет EIA может стать фактором риска для покупателей.

До конца текущих торгов вероятно продолжение роста российского фондового рынка. К закрытию индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2805–2865 пунктов, а котировки пары USD/RUB останутся в пределах 63-63,95. По итогам текущей недели мы не исключаем ослабления спроса на российские акции и воздерживаемся от покупок.