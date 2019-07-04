ИК «Фридом Финанс»: Спрос на безопасные активы усилился в преддверие праздника

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 2 июля закрылись в плюсе благодаря активности покупателей в последние часы торгов. S&P500 обновил исторический максимум, прибавив 0,29% и завершив торговый день на отметке 2973 пунктов. Главными драйверами роста были чувствительные к ставкам сектора недвижимости и коммунальных услуг на фоне продолжающегося падения доходностей американских облигаций и ожидания снижения процентных ставок ФРС. Наибольшее падение зафиксировал энергетический сектор, что было связано с ощутимым падением нефтяных цен.



Более 1% потерял полупроводниковый индекс PHLX Semiconductor из-за коррекции бумаг компаний после бурного роста с гэпами в понедельник, когда отыгрывался прогресс в торговых переговорах между Китаем и США. Тем не менее технологический сектор и индекс NASDAQ сумели выйти в плюс по итогам дня.



Мировые фондовые площадки торгуются преимущественно в зеленой зоне на фоне ожидания смягчения монетарной политики в ключевых экономиках со сменой руководства центральных банков. Кристин Лагард номинирована на пост главы ЕЦБ, а Дональд Трамп может предложить новые кандидатуры в совет управляющих ФРС. Всех известных на сегодня кандидатов инвесторы считают сторонниками стимулирующих мер и мягкой денежно-кредитной политики, что поддерживает рынки. Европейские площадки на этом фоне прибавляют более 0,5%. Между тем в Азии происходит фиксация прибылей. Японский Nikkeiтеряет более 1% из-за укрепляющейся иены. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 также торгуются в минусе.



Ожидания смягчения монетарной политики и спрос на безопасные активы в преддверии празднования Дня независимости 4 июля привели к резкому росту долговых бумаг. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается ниже 2%, обновляя более чем двухлетний минимум, и эта тенденция может продолжиться. Золото по-прежнему дорожает. Нефть марки Brent опустилась в цене к $63 за баррель. Все это свидетельствует о слабом интересе к рисковым активам. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней укороченной из-за предстоящего праздника сессии S&P500 попробует обновить максимум, но риски коррекции для него повышаются.



Из важной макроэкономической статистики в США сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и PMI в секторе услуг от ISM. Динамика темпов найма от ADP будет важна как опережающий индикатор, перед отчетом по рынку труда, который выйдет в пятницу и покажет, был ли майский спад временным. Ожидается, что вне сельского хозяйства в стране за июнь появилось 140-150 тыс. рабочих мест после 27 тыс. в мае. По индексу деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) США от ISM прогнозируется снижение до 56,1, что укажет на замедление темпов роста экономики.



Техническая картина говорит о том, что индекс широкого рынка может стремиться закрыть гэп, открытый в понедельник на уровне 2943 пунктов. Обновление максимума произошло без взятия новой высоты индексом RSI, что может свидетельствовать о дивергенции и усилить риск коррекции. Таким образом, перспективы для уверенного продолжения ралли, на мой взгляд, пока неопределенны.