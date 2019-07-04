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ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю на 4 июля 2019 года

4 июля 2019

Америка отдыхает, рубль может укрепиться

В среду, 3 июля, рубль и мировые резервные валюты, похоже, были озадачены, не вполне понимая, в каком направлении двигаться. В результате при закрытии торгов ситуация сложилась довольно забавная: курс доллара США расчётами «завтра» повысился, но всего на 1 коп. (+0,015%), до 63,33 руб., а курс евро не изменился, застыв на уровне закрытия вторника в 71,42 руб.

Одновременно в среду цена нефти сорта Brent выросла на 2,4%, до $63,78 за баррель, тем не менее, не отыграв случившийся во вторник обвал. Из США на нефтяной рынок в среду поступили противоречивые данные. Коммерческие запасы нефти упали на 1,09 млн баррелей, однако рынок ожидал более глубокого падения, почти на 3 млн баррелей. В среду компания Baker Hughes также представила отчет об изменении числа активных нефтедобывающих платформ в США за неделю, согласно которому, за неделю это число уменьшилось на 5 единиц до 788. Но рынок в среду негатив проигнорировал, однако, с утра цена барреля Brent дешевеет, теряя 1% стоимости. Вероятно, на это повлиял негативный прогноз инвестиционного банка Morgan Stanley, снизившего долгосрочный прогноз цены на нефть Brent с $65 до $60 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в среду разразился гневным твитом в своем микроблоге, обвинив одновременно Китай и Европу (точнее, видимо, еврозону) в «манипуляции валютами», которые якобы делаются с целью конкуренции с США. Напомним, что ранее американские СМИ сообщали, что в список стран, манипулирующих национальными валютами, американский Минфин может включить Россию, Китай и Индию. Похоже, что евро отреагировало на выпад Трампа и начало дешеветь к доллару.

Сегодня на открытии у рубля может появиться шанс на небольшое укрепление. Наши прогнозы не изменились: по паре доллар/рубль снова ожидаем 63-64 руб., а по паре евро/рубль – 71-72,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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