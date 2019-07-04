ИАЦ «Альпари»: Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи составит 2795-2850 пунктов

По данным ИАЦ «Альпари», после двухдневного снижения в понедельник и вторник, в среду цена на нефть предприняла попытку восстановления. Торги начались с уровня $62,7 за баррель марки Brent, и в азиатскую сессию направились вниз, достигнув отметки $62,0 – минимального значения с 20 июня. Оттолкнувшись от этого уровня цены перешли к росту, и к концу дня достигли $63,8. Статистика управления энергетической информации США оказалась неблагоприятной для рынка. Она показала снижение запасов нефти на 1,1 млн. баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 3,0 млн. баррелей. Более благоприятными оказались данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Они показали снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на пять единиц, до 788. В ночь га четверг нефть вернулась к снижению, достигнув к утру ровня $63,2. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $62,5-$63,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,5-$66,6.

Большинство западных фондовых индексов завершило среду ростом. На этом фоне умеренный рост показал и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 050%, долларовый индекс РТС вырос скромнее, на 0,23%. Среди лидеров роста – «Аэрофлот» (+3,67%) и «Система» (+3,56%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,67%, обновив исторический максимум. Утром четверга большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,6%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 000 п., недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня, так же находясь на исторических максимумах. Рост азиатских рынков с одновременным утренним снижением нефтяных цен задают противоречивые сигналы перед открытием рынка российских акций, который начнет торги без четкого направления. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2795-2850 пунктов, по индексу РТС — 1390-1415 пунктов.

Рубль в среду изменился незначительно, и лишь к одной из двух иностранных валют. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» на уровне 63,3200 руб., а европейская валюта снизилась до 71,3900 руб. (-3 коп.). Утреннее снижение нефтяных котировок может оказать давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,7-64,0 руб., для европейской валюты — 70,7-72,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»