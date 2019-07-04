ИАЦ «Альпари»: В США выходной, на рубль давит только нефть

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», на вечерних торгах рубль полностью восстановил потери против американского доллара США и частично против единой валюты. Пара доллар/рубль закрылась без изменения на уровне 63,20 руб. по отношению к закрытию вторника. Пара евро/рубль снизилась на 0,04%, до 71,39 руб., фунт/рубль – на 0,25%, до 79,63 руб.

Торги по рублевым парам открылись ростом на фоне снижения нефтяных котировок и ухода инвесторов от риска после заявлений Трампа, что США планируют поднять пошлины на европейские товары.

В среду рубль держался отлично несмотря на то, что Минфин РФ не добрал от размещения ОФЗ 5,5 млрд рублей. Слабый аукцион нивелировала другая новость. Минфин уменьшил объем покупки валюты в июле. Индеек RGBI снизился на 0.04%, до 142.39. Как видим, спрос на российский облигации остается высоким.

На вечерних торгах рубль восстановил потери на фоне подорожавшей нефти на 3,0%, до 64 долларов. Отчет Минэнерго США поддержал нефтяной рынок, а он – рубль.

Согласно последним данным, за неделю 22-28 июня запасы нефти снизились на 1,085 млн, до 468,5 млн баррелей (прогноз был -2,964 млн баррелей), запасы бензина - на 1,6 млн, до 230,6 млн баррелей (прогноз был - 2,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов неожиданно выросли на 1,4 млн, до 126,8 млн баррелей (прогноз составлял 600 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,200 млн баррелей в день.

В четверг, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent снизился на 1,05%. Падение рассматриваю в рамках коррекции после вчерашнего роста. В США сегодня выходной день, поэтому рублю ничего не угрожает, кроме нефти. Я считаю, что по нефти сегодня складывается неплохая картина для восстановления котировок до $65,20. С открытия европейской сессии ожидаю повышения цен на нефть и укрепления рубля до 63,05 за доллар. А вот с открытия рублю придётся защищаться. Давление на него будет сильным. По паре евро/рубль сохранится движение в диапазоне 70,97 - 72,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»