ИАЦ «Альпари»: EURUSD - возможно восстановление до 1,1303

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в среду, 3 июля, торги по евро завершились в небольшом минусе. По движению среда была похожа на вторник. Две формации образовали нисходящий боковой тренд.

Перед праздником в США выход макроэкономических показателей перенесли на среду. Данные о числе новых рабочих мест в частном секторе в США вышли ниже ожиданий, чем спровоцировали кратковременное ослабление доллара. Волатильности добавляла доходность казначейских облигаций США. Индекс деловой активности в секторе услуг и данные по производственным заказам тоже не порадовали рынок. При этом курс евро перед закрытием дневной свечи снизился. Я такое поведение участников рынка связываю с Днем Независимости (4 июля).

Запланированная статистика (GMT +3):

В 12:30 Британия сообщит об изменении выданных ипотечных кредитов за 1-й квартал.

В 13:00 еврозона опубликует данные об изменении объема розничной торговли за май.

В США выходной день – День независимости.

Текущая ситуация:

На момент написания обзора евро стоит 1,1282, пара евро/доллар демонстрирует нисходящую консолидацию. Цена не дошла до 135-го градуса, но при текущей модель можем увидеть еще одно основание на уровне 1,1265. Учитывая, что сегодня в США выходной день и для Европы пустой календарь, по прогнозу ожидаю восстановление курса евро до 1,1303.

В пятницу выйдет обзор по рынку труда в США – ключевое событие дня. ADP вышел хуже ожиданий, поэтому от NFP будут ожидать слабого показателя. Негативные данные нивелировал пересмотр предыдущего показателя в сторону повышения. На этом фоне сохранится разнонаправленная динамика.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»