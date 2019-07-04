ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2800- 2840 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», основные фондовые индексы, индекс РТС и индекс Мосбиржи, утром в четверг торговались разнонаправленно. Индекс Мосбиржи был в символическом минусе, а индекс РТС – в символическом плюсе. На 12:45 мск оба индекса демонстрируют символический рост. Лучше рынка смотрятся акции «Газпрома» и «ВТБ», последний начал сокращать дисконт к «Сбербанку». Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2800-2840 пунктов. Важные новости ожидаются от визита Владимира Путина в Италию. Не стоит забывать, что на российский рынок акций давит политический дисконт. Рубль слабеет и против доллара, и против евро. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,3-63,6 руб., а по евро/рубль находится в диапазоне 71,5-71,8 руб. Баррель Brent торгуется на отметке $63,73, снижаясь на 0,2%. Евро/доллар находится на уровне 1,129.

Saudi Aramco возобновила подготовку к IPO. Детали размещения будут проработаны позднее, возможно, в начале 2020 года. Впервые власти Саудовской Аравии объявили о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016 году: предполагалось разместить 5% акций оценочной стоимостью $100 млрд, что стало бы крупнейшим первичным размещением акций в истории. Изначально IPO предполагалось в 2018 году, затем наследный принц Мухаммед бен Салман объявил, что размещение состоится в 2020–2021 годах. Однако после компания отложила эти планы, переориентировавшись на покупку 70% в саудовской нефтехимической SABIC. Для финансирования сделки общей стоимостью $69 млрд были выпущены облигации Saudi Aramco на сумму 50 млрд.

Новость однозначно хорошая для рынка и прежде всего для сопоставимого по размеру бизнеса «Газпрома». Вряд ли кто-то поверит, что саудиты будут продавать бумаги дешево, хотя конечно для начала им надо обнародовать цифру своих запасов. Есть, и не лишенная оснований, точка зрения, что саудиты перед размещением постараются разогнать цены на нефть. Так или иначе, с высокой вероятностью российский нефтегазовый сектор ждет переоценка по новым мультипликаторам.

Фавориты, конечно, наиболее крупные – «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»