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Курсы валют ЦБ РФ на 4 июля: 63,4951 руб/доллар США и 71,6034 руб/евро

4 июля 2019
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,4951 руб.
  • 1 евро - 71,6034 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,2358 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2686 р. (0,42%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1954 р. (0,27%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3675 р. (0,40%).

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