Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 2 909,2200 руб/1 г золота и 31,2500/1 г серебра
4 июля 2019
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 909,2200 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2500 руб.
- 1 грамм платины - 1 696,4100 руб.
- 1 грамм палладия - 3 182,5601 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
77,3599 р. (2,73%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4100 р. (1,33%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9600 р. (0,06%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,7199 р. (0,94%).
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