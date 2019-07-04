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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июля: 2 909,2200 руб/1 г золота и 31,2500/1 г серебра

4 июля 2019
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 909,2200 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 696,4100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 182,5601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,3599 р. (2,73%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (1,33%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9600 р. (0,06%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,7199 р. (0,94%).

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