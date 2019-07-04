ИК «Фридом Финанс»: Акции Аэрофлота и ВТБ – в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Американский рынок закрыт по случаю празднования в США Дня Независимости. Праздничный день в Америке традиционно сопровождается существенным спадом в активности торгов на российских площадках и в Европе. Европейские DAX и CAC40 сегодня подросли вслед за американскими аналогами, но очень осторожно в пределах 0,05%.

Индекс Мосбиржи к середине торгового дня прибавил 0,2%. В лидерах роста акции Аэрофлота, который намерен в этом году подписать контракт на покупку ста самолетов Superjet 100 и планирует взять в двенадцатилетний лизинг три самолета нового поколения Airbus A321neo. С учетом стабильного роста выручки на 10-20% г/г и сохранения чистой рентабельности на уровне 3-6%, несмотря на экономический спад, рынок позитивно оценивает потенциальное изменение динамики финансовых показателей компании в середине года и в среднесрочном периоде.

Ряд позитивных корпоративных новостей поддержали бумаги Группы ВТБ. В частности, банк выпустил отчет по развитию и планам в секторе безналичных расчетов. По оценкам банка, в России объем безналичных расчетов по картам за три года увеличится более чем в два раза. Вероятно, эта новость была позитивно воспринята на фоне ожиданий снижения стоимости денег в результате предполагаемого в ближайшие месяцы смягчения кредитной политики ЕЦБ и ФРС.

Акции Татнефти, бывшие накануне в лидерах роста под влиянием позитивной финансово-производственной отчетности, сегодня снижаются. Нестабильность настроений рынка может быть связана с оценками отношения регуляторов к бизнесу компании. Компания не сумела пролоббировать в Госсовете Республики Татарстан поправки к законопроекту об инвестиционной деятельности в этом субъекте Федерации. Законопроект касался увеличения срока предоставления налоговых льгот с семи до 13 лет. Ситуация, характерная для добывающей отрасли в целом, отражает наличие высоких рисков в сфере регулирования для добывающих компаний. Обнадеживает, впрочем, недавнее заявление традиционно консервативного в своих комментариях руководства Сургутнефтегаза об избыточно высоких налогах в ТЭК и необходимости их снижать для поддержки инвестиций.

Сегодня возможно продолжение роста российского фондового рынка. К закрытию индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2810–2870 пунктов, а пара USD/RUB останется в пределах 63-63,90.