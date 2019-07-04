Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль нейтрален, пока доллар празднует День Независимости

4 июля 2019

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, считает, что экономика РФ сейчас в большей степени защищена от внешних рисков и готова к мировой волатильности, если она возникнет. Скорее всего, госпожа Набиуллина имеет в виду профицитный бюджет и серьезный объем денежных средств в фондах, которые накопил Минфин, распродавая ОФЗ на фоне бешеного рыночного спроса.

Но не все так просто, как кажется и думается. За последние годы не было сделано ничего реального, что бы сократило зависимость российской экономики от нефти. Все это хорошо на словах, но по факту экономическая система как была сырьевого типа, так ею и осталась. Это значит, что при значительных колебаниях цены на нефть внутренние проблемы усугубятся - а вот их как раз у нас много в ассортименте.

Сегодня на площадках тихо, в США День Независимости, новостей почти нет, а всю полученную ранее информацию инвесторы давно отыграли. На спад активности инвесторов указывают и итоги вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ, где ограниченное предложение бондов столкнулось с таким же ограниченным спросом.

Доллар США консолидируется в пределах 63,25-63,60 руб., это вполне комфортный торговый коридор на сегодня при текущих вводных. Евро удерживается в границах 71,35-72,00 руб., что тоже вполне ожидаемо.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


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