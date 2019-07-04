ИАЦ «Альпари»: Акции «Системы» - перспективная история

По оценкам ИАЦ «Альпари», акции АФК «Система» остаются в лидерах рыночного спроса уже второй день, интерес покупателей к ним не ослабевает. Есть ли предел этому ралли? Попробуем разобраться.

У бумаг есть определенная фундаментальная опора в виде решения акционеров компании по дивидендам. Но этот момент не стоит переоценивать, и вот почему. Так, на годовом общем собрании было решено выплатить 0,11 руб. на обыкновенную акцию и 2,2 руб. на одну GDR. Дивидендная доходность, на самом деле, небольшая: чуть более 1%. Но и бумага сама доступна по цене. Сейчас, в самом конце дивидендного периода, рынок готов почти на любые предложения.

К слову, дивидендная доходность у «Системы» явно ухудшается: по итогам 2016 года она была на уровне 6,47%, по итогам 2017-го - на уровне 1,22%, но компания платила и промежуточные дивиденды в эти годы по итогам 9 месяцев работы.

То есть, фактически, дивидендная поддержка есть и интерес есть, но как только она иссякнет, бумага может снизиться на 4-6% в среднем. 15 июля акции торгуются последний день с дивидендами. Позже, в конце лета или начале осени, «Система» займется рассмотрением возможности возврата к прежней дивидендной практике.

С другой стороны, финансовое состояние самой компании вполне благополучное, эмитент диверсифицирует проекты внутри бизнеса, тем самым защищая его от внешнего влияния. Это сильная позиция, которая позже может благоприятно сказаться на поведении ценных бумаг. В перспективе стоит ждать объявления от компании названия того из ее активов, который в скором времени выйдет на IPO. Этот момент способен стать мощным поводом для ралли в бумаге.

Стоит держать в поле зрения высокую долговую нагрузку «Системы», это проблемное место. В перспективе 3-5 месяцев акции «Системы» имеют шанс подняться в область 12,5 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»