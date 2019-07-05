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ИАЦ «Альпари»: В отсутствие нерезидентов рынок взорвался покупками

5 июля 2019
Торговую сессию четверга российский фондовый рынок закрывает в плюсе. Отсутствие нерезидентов никак не повлияло на ход сессии, хотя в активности отечественных инвесторов были сомнения. Обычно рынок переходит в вялый «боковик» в дни, когда закрыты рынки США. Но не в этот раз. Индекс МосБиржи обновил сегодня очередной исторический максимум и касался в ходе сессии отметки 2839 пунктов. После того как рублевый индикатор пробил боковой коридор 2739-2788 пунктов, в котором мог бы консолидироваться без новых идей, верхнего «потолка» у покупателей теперь нет. Это может быть цель и в 2850, и в 2900 пунктов, все зависит от степени адреналина.

В лидерах спроса остаются акции «Системы», где есть не только дивидендная история, но и вполне благополучный внутренний драйвер. Бумаги «Аэрофлота», несмотря на завтрашнее закрытие реестра под дивиденды, обновили сегодня шестимесячные пики у отметки 110,40 руб. Показательными здесь будут пятничные торги - если акция удержится выше 110 руб., покупателям будет открыта дорога к 115 руб.

Рублевые пары выглядят в целом спокойно. Доллар США остается в плюсе, но импульс здесь теряет силу. Пара доллар/рубль торгуется около 63,46 руб., есть шанс на закрепление в пределах 63,30-63,75 руб. Евро/рубль все еще стабилен и консолидируется в рамках отметок 71,30-71,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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