ИАЦ «Альпари»: «Быки» по-прежнему властвуют на российском фондовом рынке

В четверг цена нефти провела день в консолидации, и по его итогам умеренно снизилась. Торги начались с $63,9 за баррель марки Brent, затем последовало снижение до $62,8, оно сменилось ростом к $63,8, и к концу дня цена снизилась к $63,3. Фундаментально на рынке «черного золота» ничего не происходило, не было ни новых заявлений ньюсмейкеров, ни отраслевой статистики. Праздничный день в США способствовал пониженной активности на рынке. Утром в пятницу цена нефти еще немного понизилась, торги шли в горизонтальном диапазоне $63,0-$63,3. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $62,5-$63,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $62,0-$66,6.

Основные западные фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправленно, однако американские индексы в ожидании смягчения монетарной политики продолжили обновлять исторические максимумы. На этом фоне продолжил рост и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,67%, долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,71%. Среди лидеров роста второй день подряд – «Аэрофлот» (+5,74%) и «Система» (+5,68%). Сегодня «Сбербанк» опубликует отчетность по РСБУ за первое полугодие.

Утром пятницы индексы стран АТР дружно росли на 0,1-0,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 004 п., на 0,11% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, продолжая обновлять исторические максимумы. Азиатские рынки и нефть вновь дают противоречивые сигналы перед началом торгов российскими акциями, но в начале торгов победа может оказаться на стороне «быков». Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2815-2870 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1395-1425 пунктов.

В отличие от акций, рубль накануне незначительно ослаб. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,4800 руб. (+16 коп.), а европейская валюта выросла до 71,6225 руб. (+23,25 коп.). Утренняя слабая динамика нефти может оказать незначительное давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,8-64,1 руб., для европейской валюты — 70,9-72,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»