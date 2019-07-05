РУСАЛ успешно разместил второй в 2019 году транш рублевых облигаций объемом 15 млрд рублей

РУСАЛ сообщает о закрытии книги заявок второго транша 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 8,6% годовых, по нижней границе первоначально обозначенного ценового диапазона.

В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки. Данная ставка является рекордно низкой для компании.

«Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный интерес к РУСАЛу со стороны инвесторов. Мы рады, что остаемся привлекательной для инвестиций компанией, чья стратегия включает долгосрочные проекты развития, создание инновационных технологий, особое внимание к вопросам экологии и укрепление отношений с конечными потребителями», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

В апреле 2019 года РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций – номинальным объемом 15 млрд рублей на 10 лет – после снятия санкций. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем размещения был больше планируемого на 5 млрд рублей, что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов к Компании.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 11 июля 2019 года. Эмитентом облигаций является ПАО «РУСАЛ Братск».

Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).