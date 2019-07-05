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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июля: 2 884,8401 руб/1 г золота и 31,1500/1 г серебра

5 июля 2019
ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 884,8401 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,1500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 704,1000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 186,0200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,3800 р. (0,84%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,32%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6900 р. (0,45%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4599 р. (0,11%).

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