ИК «Фридом Финанс»: Пара USD/RUB закончит сессию на уровне 63–64,10

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

К середине торгов 5 июля индекс Мосбиржи снизился на 0,15%. Хуже рынка выглядели акции Россетей. Предполагаю, что причиной распродажи в этих бумагах стали события вокруг предложения Минэнерго о значительном повышении платы за присоединение к энергосетями ряда категорий потребителей. Теоретически данное повышение должно быть нивелировано для потребителей снижением тарифа на транспортировку электроэнергии. Однако сроки проведения этого маневра не определены, а его итоговые параметры будут различаться для разных категорий потребителей и регионов. С учетом необходимости аккумулирования Россетями дополнительных средств на модернизацию оборудования рынок ожидает среднесрочного роста выручки компании вследствие указанных изменений. По оценке Сообщества потребителей энергии, выручка Россетей увеличится на 80 млрд руб. в год. Однако в связи с июньским ростом котировок компании на весомые 20% указанные изменения в тарифах, по-видимому, уже учтены рынком.

Акции М.Видео оказались в лидерах роста. Предполагаю, что это стало реакцией инвесторов на информацию о выходе ритейлера как партнера АльфаСтрахования на высокомаржинальный страховой рынок. АльфаСтрахование и М.Видео будут страховать жизнь и гражданскую ответственность водителей электротранспорта.

Фьючерсы на американские фондовые индексы и европейские рынки акций снижаются. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь в США достигло 224 тыс. при прогнозе 160 тыс. В связи с этим вероятность снижения ставок ФРС на ближайшем заседании ослабевает.

Прогнозируем ослабление спроса на российские акции и воздерживаемся от покупок. Индекс Мосбиржи к закрытию будет торговаться в пределах 2810–2870. Пара USD/RUB закончит сессию на уровне 63–64,10.