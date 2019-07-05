ИАЦ «Альпари»: Акции АФК «Системы» и «Газпрома» — герои недели

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», за прошедшую неделю с 28 июня по 4 июля рост российский фондовый рынок снова возобновил рост. Валютный индекс РТС за неделю вырос на 1,7% до 1411,53 пунктов, а индекс МосБиржи взлетел на 2,3%, до 2842,78 пунктов. Цена на нефть Brent на прошлой неделе опять доказала, что на российские акции влияет очень мало, обвалившись на фоне мощного роста фондового рынка на 3,3% до $63,32 за баррель.

Тем временем на российском рынке настоящим героем недели оказались акции АФК «Система», подорожавшие за пять рабочих дней на 18,3% до 11,52 руб. за акцию. Пока сложно объяснить, что стало причиной столь взрывного роста. Дивиденды компании очень небольшие, а дивидендная доходность обыкновенных акций составляет всего 1%. Однако в деловых кругах начали циркулировать слухи, что компании, в которых АФК «Система» либо её «дочки» являются миноритарными совладельцами, могут до конца этого года выйти на IPO. Среди таких компаний в деловых кругах называются «Озон» и YouDo, хотя сами претенденты о намерениях выхода в этом году на публичный рынок акций пока не объявляли. Наша целевая цена по акциям АФК «Система» составляет 12,5 руб. за акцию. Рекомендуем «держать» эти бумаги и наблюдать за событиями в компании и её «дочках».

«Газпром» 28 июня провел годовое общее собрание акционеров. Акционеры утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16,61 руб. на акцию, что вдвое превышает размер дивиденда на акцию по итогам 2017 года. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов по акциям «Газпрома» назначена на 18 июля. Корпорация завершит выплату дивидендов акционерам не позднее 22 августа. На новостях о дивидендах и оптимистичном докладе главы «Газпрома» Алексея Миллера на ГОСА акции газовой корпорации подорожали за неделю на 9,8% до 255,35 руб. за бумагу. Наша новая расчётная цена по акциям «Газпрома» повышена до 280 руб. за акцию, рекомендация остаётся прежней — «держать».

В июле годовых общих собраний акционеров уже не будет, но именно в этом месяце корпорации начинают публиковать отчетности за 1 полугодие по российским и международным стандартам, а некоторые публикуют и операционные результаты. На ближайшей неделе ждём следующих новостей:

В пятницу, 5 июля, Сбербанк опубликует отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2019 г., закроются реестры акционеров для получения дивидендов у «Аэрофлота» и «Татнефти».

В понедельник, 8 июля, реестры акционеров для получения дивидендов закрывают «Энел Россия» и «Россети».

А во вторник, 9 июля, реестры акционеров для получения дивидендов закроют «МТС», «Вымпелком», «РусГидро», «ЧТПЗ» и «ЛУКОЙЛ».

В среду, 10 июля, операционные результаты за 2 квартал 2019 г. опубликует группа «Черкизово».

В четверг, 11 июля, реестр акционеров для получения дивидендов закроет «МГТС».

Мы ожидаем, что на следующей неделе индекс РТС продемонстрирует колебания в диапазоне 1400-1450 пунктов, а индекс МосБиржи - в интервале 2810 -2870 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»