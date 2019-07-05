ИК «Фридом Финанс»: Ралли берет тайм-аут перед отчетом по рынку труда

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



На биржах США 4 июля был выходной день, а 3 июля они закрылись на внутридневных максимумах и с новыми историческими рекордами. S&P500 остановился в шаге от психологически значимого уровня 3000 пунктов — на отметке 2995, прибавив 0,77%. Все 11 секторов, входящих в индекс, завершили день в плюсе, однако контрциклические сектора вроде потребительского, недвижимости и коммунальных услуг прибавили больше других. Наименьший рост зафиксировали циклические отрасли — добывающая и промышленная.



Полупроводниковый индекс PHLX Semiconductor закончил торги в минусе на фоне падения акций Broadcom на 3,5%. Компания собирается приобрести Symantec. Но даже это не помешало NASDAQ обновить исторический максимум.



Мировые фондовые площадки торгуются неуверенно, реагируя на слабую статистику из Германии и ожидая данных по рынку труда в США. Объем промышленных заказов в ФРГ снизился на 2,2%, что неприятно удивило инвесторов. Европейские площадки на этом фоне теряют около 0,5%. На биржах Юго-Восточной Азии смешанная динамика: японский Nikkei в слабом плюсе, гонконгский Hang Seng в минусе, а шанхайский CSI 300 прибавляет больше 0,5%.



Доходность 10-летних казначейских облигаций США отрастает от более чем двухлетнего минимума, но нерешительно. Золото остается у максимальных за шесть лет уровней. Нефть марки Brent торгуется у отметки в $63 за баррель в боковике. Все это свидетельствует о том, что инвесторы замерли в ожидании важного отчета по американскому рынку труда, а аппетит к риску снижен перед выходными. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может скорректироваться.



После слабых майских данных июньские показатели рынка труда смогут прояснить инвесторам ближайшие перспективы американской экономики и монетарной политики. Ожидается сохранение безработицы на уровне в 3,6%. Темпы роста найма обещают восстановление до 150 тыс. после майских 90 тыс. Тем не менее скорость появления новых рабочих мест вне сельского хозяйства замедляется, что может потребовать смягчения монетарной политики. Если же результаты сегодняшнего отчета неожиданно превысят прогнозы, уверенность в снижении процентных ставок среди инвестсообщества может ослабнуть, что вызовет коррекцию на фондовых площадках.



Техническая картина свидетельствует о том, что перспективы достижения S&P500 новых максимумов выглядят все более хрупким. Обновление вершин состоялось на объемах ниже среднего, при этом индекс RSI приблизился к значениям перекупленности. Таким образом, шансы на коррекцию растут, и индекс широкого рынка может стремиться закрыть гэп, открытый в понедельник на уровне 2943 пунктов.