ИАЦ «Альпари»: Календарь событий будущей недели – США и Канада будут править бал

По оценкам ИАЦ «Альпари», предстоящая неделя после насыщенной событиями уходящей деловой семидневки может показаться очень спокойной. Тем не менее, начиная со среды, остаток недели пройдет под лозунгом «Ни дня без важного события!». Канада и США уже через несколько дней по значимости своих событий будут править бал, но и без участия России тоже не обойдется. Всю неделю будет актуальна тема внешней торговли. Чуть ниже мы обеспечим более детальный взгляд на предстоящие семь дней.

Понедельник

В понедельник, 8 июля, особо важных событий не ожидается, но на общем вялотекущем фоне отличится Германия. Ранним утром Германия со своей чисто немецкой дисциплиной обнародует целый ряд важных для своей экономики данных. Из них нам больше всего будет интересна статистика этой страны по экспорту, импорту и торговому балансу за май. Рынок ожидает, что сальдо торгового баланса Германии в мае оставалось положительным и выросло за месяц на 9,4% до 18,6 млрд евро, при этом в мае прекратилось падение экспорта немецких товаров, а темпы снижения объемов импорта замедлились. Ситуация в крупнейшей экономике еврозоны будет иметь достаточно большое влияние на курс евро. Ожидаемая нами на следующей неделе динамика курса евро к доллару покажет размах в 1,126-1,130 доллара за евро.

Вторник

Во вторник, 9 июля, наиболее важным событием дня станет публикация данных по уровню безработицы в Швейцарии за июнь. Скорее всего, сенсаций не произойдет. Рынок ожидает, что безработица в этой стране в июне осталась по-прежнему очень низкой, на уровне в 2,4% трудоспособного населения. Полагаем, что доллар США по отношению к швейцарскому франку будет торговаться в коридоре 0,983-0,987 франка за доллар.

Среда

В среду, 10 июля, день будет достаточно скупым на события, но вечер с лихвой компенсирует отсутствие важных новостей днем. Итак, в 17:00 (мск) Банк Канады обнародует своё решение по процентной ставке. В настоящее время процентная ставка Банка Канады составляет 1,75%, и мы ожидаем, что с очень высокой вероятностью на заседании 10 июля она не изменится. Мы считаем, что на следующей неделе обменный курс доллара США к канадскому доллару составит 1,306-1,312 канадских долларов за американский доллар.

А в 21:00 (мск) комитет по открытым рынкам ФРС США опубликует протокол своего июньского заседания по денежно-кредитной политике. Наиболее интересным будет опубликованный в протоколе прогноз по экономике США до конца года, а также ориентиры по процентной ставке, так как глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в июне прозрачно намекнул на возможное снижение ставки уже в этом году вместо повышения. Новости, связанные с возможным смягчением монетарной политики ФРС, могут краткосрочно ослабить доллар.

Четверг

В четверг, 11 июля, в 15.30 (мск) США представят данные по инфляции потребительских цен за июнь. Напомним, что в мае темпы инфляции в США замедлились до 1,8% в годовом исчислении. Если они продолжат замедляться, статистика окажет негативное влияние на доллар, а если замедление прекратиться, у доллара появится шанс на рост.

Пятница

В пятницу, 12 июля, с утра следует обратить внимание на данные по внешней торговле Китая за июнь. Напомним, что в мае объемы экспорта китайских товаров выросли на 1,1% в годовом исчислении, а импорта Китаем товаров из-за границы упали на 8,5% год-к-году. Такие данные стали прямым следствием торгового конфликта между Китаем и США. Наш прогнозный диапазон курса доллара США к китайскому юаню находится в рамках 6,87-6,89 юаней за доллар.

А во второй половине дня Росстат может представить статистику по балансу внешней торговли России за май. Мы ожидаем, что сальдо торгового баланса РФ в июне, безусловно, будет положительным. Напомним, что за май оно составило $13,71 млрд. Увеличение положительного сальдо торгового баланса может способствовать краткосрочному укреплению рубля. Согласно нашим ожиданиям, до середины июля амплитуда колебаний курса доллара США к российскому рублю может составить 63-64 руб., а курса евро к рублю – в пределах 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»