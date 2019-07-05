ИИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2820 - 2860 пунктов

Как и прогнозировал сегодня утром ИАЦ «Альпари», российский рынок акций в пятницу начал торговаться разнонаправлено, индекс Мосбиржи торгуется в плюсе, а индекс РТС – в минусе на фоне ослабления рубля. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2820-2860 пунктов. Ожидаемый диапазон на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,5-63,9 руб., а по евро/рубль - находится в пределах 71,6-72,0 руб. Сегодня против рубля играет снижение цен на нефть.

Серьезных рыночных новостей нет, и с нашей точки зрения российские акции и рубль выйдут на максимум в конце июля или начале августа текущего года. Ключевой новостью сегодня будут июньские данные по рынку труда в США, которые вполне могут дать основание для снижения ставки. Баррель Brent стоит $63,01, снижаясь на 0,46%. Евро/доллар торгуется на уровне 1,128.

Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее. Объем международных резервов уже четвертую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд. Финансовая подушка безопасности – это очень хорошо для России. С нашей точки зрения, сейчас самое время провести деноминацию рубля 1 к 100, а также перейти к политике сильной национальной валюты. Сильный рубль – это низкая инфляция, низкие процентные ставки. Это и доступ россиян к качественным импортным товарам и зарубежным поездкам. Это и рост капитализации компаний за счет притока международных спекулятивных денег и т.д.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»