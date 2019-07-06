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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июля: 2 891,4199 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра

6 июля 2019
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 891,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,0900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 700,8400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 203,3799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5799 р. (0,23%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,19%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2600 р. (0,19%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3600 р. (0,54%).

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