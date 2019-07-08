Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Позитивный отчет по рынку труда принес негатив фондовым площадкам

8 июля 2019

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Все внимание инвесторов в США сегодня было сосредоточено на июньском отчете по рынку труда, который оказался более сильным, чем ожидалось. И хотя уровень безработицы поднялся с 3,6% до 3,7%, темпы роста найма превзошли самые оптимистичные прогнозы.

После майских 72 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь показатель увеличился на 224 тыс. Среднегодовой рост составляет порядка 180 тыс. Июньский результат выше среднего говорит о том, что риски торговых войн для экономики США могут оказаться переоцененными, так как ее состояние по-прежнему благополучно. Следовательно, могут возникнуть сомнения в необходимости снижения процентных ставок ФРС или как минимум в интенсивности этого снижения.

Тем не менее среди факторов, которые по-прежнему могут способствовать снижению ставки, можно назвать более слабый, чем ожидалось, рост заработных плат и повышение безработицы. К тому же стоит обратить внимание, что долгосрочные темпы найма все-таки снизились. В сумме с июньским результатом за последние 12 месяцев экономика США прибавила 2339 рабочих мест в сравнении с 2679 в январе. Тренд на снижение может сигнализировать о слабых местах в экономике, поэтому «страховочное» снижение ставки в конце июня по-прежнему вероятно. Тем более что ФРС фактически поставила себя в положение заложника ожиданий участников рынка, которые не сомневаются в предстоящем смягчении монетарной политики. Впрочем, уже спустя несколько часов после выхода обсуждаемых данных по рынку труда эта вероятность была пересмотрена со 100% до 98,5%, что стало одной из причин падения фондового рынка на 0,7%.

Таким образом, ставку регулятору все-таки придется понижать, но, если рынок труда и дальше будет показывать признаки улучшения, причин продолжения этого курса станет все меньше, так что дальнейшее сокращение ставок, на мой взгляд, под вопросом. 


/ СИА /
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